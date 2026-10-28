Главные новости за 28 октября. Сочи
В Сочи и еще девяти муниципалитетах Краснодарского края с 22 октября действует режим повышенной готовности, связанный с организацией вывоза и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).
Адлерский районный суд Сочи приговорил троих бывших полицейских к трем с половиной годам лишения свободы каждого за превышение должностных полномочий.
Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о ситуации с жилищными правами участника специальной военной операции из Сочи, который, по его словам, лишился единственного жилья в результате предполагаемого мошенничества с недвижимостью.
В Сочи с начала 2026 года из торгового оборота изъяли более 50 тыс. литров контрафактного алкоголя. Всего сотрудники мэрии совместно с правоохранительными органами провели около 830 мониторинговых мероприятий.