Ставрополь впервые примет чемпионат мира по метанию ножей
Ставрополь с 2 по 6 ноября примет чемпионат мира среди мужчин и женщин и первенство мира среди юношей и девушек по спортивному метанию ножа. На соревнования в спорткомплексе «Юг-Арена» заявили около 150 участников из 30 стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Город впервые примет оба мировых турнира, сообщает Минспорт Ставропольского края.
Даты подтверждают календарь Общероссийской федерации спортивного метания ножа и сайт Международной ассоциации спортивного метания ножа (ISKTA): оба указывают период со 2 по 6 ноября и местом проведения называют Ставрополь.
Турнир включит соревнования для взрослых и спортсменов младших возрастных групп. Согласно закупочной документации на охрану мероприятия, первенство охватит юношей и девушек 12–13, 14–15 и 16–17 лет. За обеспечение порядка в месте проведения региональный центр спортивной подготовки разместил закупку начальной стоимостью 130,6 тыс. руб. Спорткомплекс «Юг-Арена» находится на улице Тухачевского, 18/1.
Ставропольские спортсмены уже отобрались на домашний чемпионат. На чемпионате России в Орле Андрей Шатилов выиграл бронзу в дисциплине ПОДА на дистанции три метра, а Юрий Молчанов занял третье место на шести метрах. Андрей Шатилов получил право выступить на мировом старте.
Предстоящий турнир завершает международный сезон, в котором уже прошел Кубок мира в Улан-Удэ. Там соревновались представители 16 стран; российская сборная заняла первое место в общекомандном зачете.