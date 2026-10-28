Ставрополь впервые примет чемпионат мира по метанию ножей

Ставрополь с 2 по 6 ноября примет чемпионат мира среди мужчин и женщин и первенство мира среди юношей и девушек по спортивному метанию ножа. На соревнования в спорткомплексе «Юг-Арена» заявили около 150 участников из 30 стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Город впервые примет оба мировых турнира, сообщает Минспорт Ставропольского края.