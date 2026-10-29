В Pine Creek Resort стартовал культурный проект «Музыкальные сезоны»

Проект «Музыкальные сезоны в Pine Creek Resort» реализуется при поддержке Социальной платформы «ЛУЧ» и Челябинской государственной академической филармонии. В афише — выступления признанных и начинающих российских музыкальных исполнителей и коллективов, в том числе лауреатов престижнейших международных конкурсов. На данный момент программа Музыкальных сезонов сформирована до весны 2027 года. Концерты проходят в клубном доме Pine Creek Resort (всесезонный курорт с гольф-полем в Кашино Свердловской области). Площадка рассчитана на 150 зрителей, что позволяет сохранять камерную атмосферу каждого мероприятия.