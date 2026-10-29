В Pine Creek Resort стартовал культурный проект «Музыкальные сезоны»
На всесезонном курорте Pine Creek Resort стартовали «Музыкальные сезоны» – серия камерных концертов с участием признанных российских мастеров и талантливых молодых исполнителей академической и джазовой музыки. Новый культурный проект стал пространством притяжения для ценителей искусства и тех, кто стремится расширить музыкальный кругозор, открыть для себя новые имена и произведения.
Открытие сезонов стало по-настоящему знаковым событием: старт проекту дал концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, посвященный 110-летию со дня рождения основателя. Сам оркестр, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий джазовый коллектив мира, выступил в качестве подлинного символа преемственности традиций и высокого исполнительского мастерства. Именно такой авторитетный коллектив задал амбициозный тон всей будущей концертной программе.
Атмосфера вечера бережно воссоздавала эстетику «золотой эпохи» джаза. В исполнении оркестра прозвучали авторские произведения Олега Лундстрема, а также знаковые джазовые стандарты Дюка Эллингтона, Эрскина Хокинса и Джина Де Пола. Концепция мероприятия была продумана до деталей: дух той эпохи чувствовался не только в музыке, но и в общем настроении вечера — гости буквально переносились в прошлое, ощущая дыхание времени и магию живого исполнения.
Дополнением к музыкальной программе стала выставка «Рождение легенды». В рамках экскурсии музыковед и культуролог Тимофей Чаплюк представил гостям историю становления оркестра и раскрыл ключевые вехи его творческого пути.
«Музыкальные сезоны» для нас — прежде всего способ объединить людей, которым близки одни и те же ценности. Мы стремимся создать особую культурно-просветительскую атмосферу: чтобы гости не просто слушали музыку, а встречались, заряжались вдохновением и чувствовали себя частью единого сообщества», — подчеркнула генеральный директор Pine Creek Resort Ирина Редих.
Важным элементом вечера стал благотворительный аукцион «Забота о главном», организованный совместно с фондом «Сильное поколение». На торги были выставлены предметы искусства, ювелирные изделия и авторские работы. Средства, вырученные в ходе аукциона, будут направлены на поддержку семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Проект «Музыкальные сезоны в Pine Creek Resort» реализуется при поддержке Социальной платформы «ЛУЧ» и Челябинской государственной академической филармонии. В афише — выступления признанных и начинающих российских музыкальных исполнителей и коллективов, в том числе лауреатов престижнейших международных конкурсов. На данный момент программа Музыкальных сезонов сформирована до весны 2027 года. Концерты проходят в клубном доме Pine Creek Resort (всесезонный курорт с гольф-полем в Кашино Свердловской области). Площадка рассчитана на 150 зрителей, что позволяет сохранять камерную атмосферу каждого мероприятия.
13 декабря 2026 «Музыкальные сезоны Pine Creek Resort» представят предновогоднюю программу с участием солиста Московской государственной академической филармонии, лауреата международных конкурсов Александра Рамма (виолончель) и Молодежного камерного оркестра под управлением Марата Файрушина. Музыканты исполнят классические шедевры Чайковского, Штрауса и других композиторов.
В афише Музыкальных сезонов 2027 года запланированы концерты Владимира Вишневского, Константина Емельянова и других известных исполнителей.
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