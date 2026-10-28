Суд взыскал с «Роскапстроя» 109 млн рублей за берегоукрепление пляжей в Сочи

Спор касается контрактов на проектирование и инженерные изыскания для защиты пляжей в Лазаревском районе. Речь идет об участках у пляжа «Дельфин», от железнодорожной станции Якорная Щель до поселка Детляжка, в поселке Лоо и на пляже «Свирский». Договоры общей стоимостью почти 150 млн руб. стороны заключили в августе 2022 года.