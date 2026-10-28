Суд взыскал с «Роскапстроя» 109 млн рублей за берегоукрепление пляжей в Сочи
Арбитражный суд Москвы взыскал с ФАУ «Роскапстрой» 109 млн руб. в пользу ярославского АО «ГК "ЕКС"» за работы по четырем проектам берегоукрепления в Сочи. Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Спор касается контрактов на проектирование и инженерные изыскания для защиты пляжей в Лазаревском районе. Речь идет об участках у пляжа «Дельфин», от железнодорожной станции Якорная Щель до поселка Детляжка, в поселке Лоо и на пляже «Свирский». Договоры общей стоимостью почти 150 млн руб. стороны заключили в августе 2022 года.
В январе 2023-го работы приостановили из-за сокращения лимитов бюджетных обязательств. Проекты не возобновили. После безуспешных попыток расторгнуть контракты подрядчик обратился в суд, заявив, что длительная остановка сделала их исполнение невозможным.
«Роскапстрой» возражал, указывая на отсутствие положительного заключения госэкспертизы и на то, что подрядчик должен был учитывать риск сокращения финансирования. Суд эти доводы не принял.
Арбитражный суд частично сократил требования, исключив из суммы взыскания около 2,5 млн руб. за геофизические исследования, которые могли быть выполнены после возобновления проектов, а также 83 тыс. руб. расходов по договорам, заключенным уже после остановки работ.
Партнер адвокатского бюро «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры» Денис Быканов считает, что суд последовательно обосновал вывод о существенном изменении обстоятельств, однако не исключает пересмотра решения из-за «публичного элемента», связанного с бюджетным финансированием.
Генеральный директор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш также называет решение обоснованным. По ее мнению, подрядчик мог ожидать временной приостановки работ, но не трехлетней заморозки. Эксперт считает отмену решения маловероятной, хотя в апелляции возможно частичное снижение суммы взыскания.