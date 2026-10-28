Экологичный подход DOGMA: 230 деревьев высадят на бульваре в микрорайоне «Самолёт»
Строительная компания DOGMA ведет системную работу по озеленению своих жилых кварталов.
До конца года на бульваре в «Самолёте» появится 230 новых деревьев, которые создадут видовое разнообразие и украсят пешеходную зону.
На данный момент производится санитарная обрезка дубовой аллеи: убираются деревья и ветви, представляющие опасность, также проходит обработка живых деревьев от насекомых-вредителей. До конца года состоится замещающая высадка саженцев в количестве 230 штук, которые станут достойной заменой убранным растениям, а также внесут приятное видовое разнообразие. На бульваре появятся ели и сосны, кипарис, платан, клён, ива, ликвидамбр и орех.
«Краснодар, известный обилием солнечных дней и высокими летними температурами, нуждается в зелёных зонах. Они создают комфортную среду для жизни и отдыха и помогают разнообразить сценарии досуга. Компания ведёт системную работу по озеленению проектов, нам важно не только сохранить, но и преумножить количество зелёных насаждений в наших комплексах, сохраняя разумный баланс между масштабной застройкой микрорайонов, с инфраструктурой и благоустройством территории, созданием локальных точек притяжения», – отметила Евгения Стяжкина, директор департамента стратегии продукта СК DOGMA.
Системная работа по озеленению жилых кварталов помогает не только созданию благоприятной среды, но и формированию добрососедства. Так, компания провела уже третью высадку деревьев с участием сотрудников и местных жителей. В октябре в микрорайоне «Парк Победы» появился собственный вишнёвый сад, в «Догма Парке» весной высадили черешневую аллею, а в «Самолёте» прошлой осенью плодовую.
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erid: F7NfYUJCUneVewqYrbSg
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С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
erid: F7NfYUJCUneVewqYrbSh
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С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
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