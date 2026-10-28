Экологичный подход DOGMA: 230 деревьев высадят на бульваре в микрорайоне «Самолёт»

«Краснодар, известный обилием солнечных дней и высокими летними температурами, нуждается в зелёных зонах. Они создают комфортную среду для жизни и отдыха и помогают разнообразить сценарии досуга. Компания ведёт системную работу по озеленению проектов, нам важно не только сохранить, но и преумножить количество зелёных насаждений в наших комплексах, сохраняя разумный баланс между масштабной застройкой микрорайонов, с инфраструктурой и благоустройством территории, созданием локальных точек притяжения», – отметила Евгения Стяжкина, директор департамента стратегии продукта СК DOGMA.