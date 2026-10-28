Дело о гибели пассажира лодки в Геленджике пересмотрят
Краснодарский краевой суд отменил постановление Геленджикского городского суда о прекращении уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя. Дело направлено на новое рассмотрение в ином составе суда. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
Речь идет о событиях декабря 2025 года. Обвиняемый, не имея удостоверения на право управления маломерным судном и практических навыков, находился в акватории Черного моря. Нарушив правила судовождения, он создал аварийную ситуацию: моторную лодку накрыло волной и опрокинуло. Пассажир, находившийся на борту без спасательного жилета, упал в воду и погиб.
Новороссийский транспортный прокурор с позицией суда не согласился и внес апелляционное представление. Краевой суд его удовлетворил.