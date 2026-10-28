Дело о гибели пассажира лодки в Геленджике пересмотрят

Речь идет о событиях декабря 2025 года. Обвиняемый, не имея удостоверения на право управления маломерным судном и практических навыков, находился в акватории Черного моря. Нарушив правила судовождения, он создал аварийную ситуацию: моторную лодку накрыло волной и опрокинуло. Пассажир, находившийся на борту без спасательного жилета, упал в воду и погиб.