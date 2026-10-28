JAC RF8: семь мест - секрет комфорта Ваших поездок
В дальней поездке важно разместить необходимый багаж, сохранив комфортное пространство для пассажиров.
JAC RF8 предлагает отличный сценарий: разместить семерых человек на трёх рядах, оставить место для багажа и дать пассажирам возможность устроиться с комфортом. Разберём, как организован салон минивэна и какие опции Вам точно пригодятся в дороге. Оценить автомобиль и провести тест-драйв можно у официального дилера JAC Центр Леон-Авто для записи на тест-драйв обращайтесь по номеру: +7 (861) 202-59-47
Посадочная формула RF8 — 2–2–3. Спереди находятся места водителя и пассажира, на втором ряду — два отдельных «капитанских» кресла, на третьем — три места. Проход между креслами второго ряда обеспечивает удобный доступ к третьему ряду без необходимости складывать сиденья. Посадку и высадку облегчают боковые сдвижные двери с электроприводом.
Второй ряд рассчитан на тех, кто хочет отдыхать в пути: у кресел есть электрорегулировки, подогрев, вентиляция, массаж и выдвижные подставки для ног. Третий ряд тоже можно настроить под пассажиров. Сиденья третьего ряда оснащены системой продольного перемещения до 240 мм, что позволяет гибко перераспределять пространство между пассажирской зоной и багажным отделением, спинки имеют пять положений наклона, а подголовники регулируются по высоте. Если в поездке участвуют дети, крепления ISOFIX предусмотрены на втором и третьем рядах.
Почему RF8 подходит для дальних поездок?
В путешествии важно не только количество мест, но и то, сколько вещей получится взять с собой. При использовании всех семи мест объём багажника RF8 составляет 700 литров. Когда меньшем количестве пассажиров, спинки третьего ряда можно сложить по частям в пропорции 40/60 — например, освободить место для длинного багажа, сохранив часть посадочных мест. При более полной трансформации салона объём пространства для вещей достигает 2 500 литров.
Комфорт в долгом маршруте складывается и из мелочей. Трёхзонный климат-контроль позволяет настраивать температуру для разных зон салона, а к пассажирам второго и третьего рядов подведены отдельные дефлекторы. Для зарядки устройств есть порты на всех трёх рядах; спереди также предусмотрена беспроводная зарядка смартфона. Откидные столики в спинках передних кресел пригодятся во время остановки — для перекуса или работы с ноутбуком.
Водителю на трассе помогают 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 236 л. с. и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Адаптивный круиз-контроль может снизить нагрузку на протяжённых участках пути, но не заменяет внимания за рулём.
В оснащение RF8 входят системы предупреждения о лобовом столкновении и съезде с полосы, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон и контроль давления в шинах. При маневрировании помогают парковочные датчики и система кругового обзора. Для защиты пассажиров предусмотрены фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки.
RF8 особенно интересно оценить всей семьёй: сесть на каждый ряд, проверить проход между креслами, разместить детские кресла и представить, как в багажнике уместятся вещи для вашего обычного маршрута.
Запишитесь на тест-драйв в JAC Центр Леон-Авто по номеру: +7 (861) 202-59-47, чтобы понять, насколько семиместный салон подходит именно вам.
ООО «ДМ-авто» Север»
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