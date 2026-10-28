JAC RF8: семь мест - секрет комфорта Ваших поездок

Второй ряд рассчитан на тех, кто хочет отдыхать в пути: у кресел есть электрорегулировки, подогрев, вентиляция, массаж и выдвижные подставки для ног. Третий ряд тоже можно настроить под пассажиров. Сиденья третьего ряда оснащены системой продольного перемещения до 240 мм, что позволяет гибко перераспределять пространство между пассажирской зоной и багажным отделением, спинки имеют пять положений наклона, а подголовники регулируются по высоте. Если в поездке участвуют дети, крепления ISOFIX предусмотрены на втором и третьем рядах.