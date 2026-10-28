Деловые форумы Сочи в ноябре и декабре 2026
После пляжного сезона Сочи живёт конгрессами. С 9 ноября по 9 декабря в городе, на Красной Поляне и в «Сириусе» проходят шесть отраслевых событий, половина — в конгресс-центре Mantera Resort & Congress на Голубой, 1А.
Неделя гостиничного бизнеса Ruviera идёт 11–13 ноября в Mantera: выставка поставщиков, форум и саммит о строительстве и реновации отелей. Треки — управление, продажи и доходы, закупки, ресторанная служба, велнес. 8–9 декабря там же — IX Международный туристский форум SIFT-2026 с выставками «Курорты и Туризм» и «Гостинично-ресторанный бизнес». Организатор — «СОУД — Сочинские выставки».
19–22 ноября — выставка-форум коммерческой недвижимости MALLPIC SOCHI в «Гранд Карате» и Летнем театре: торговые центры, логистика, ритейл, электронная коммерция. Организатор — Союз торговых центров. 20 ноября на Красной Поляне вручают премию Green Standard Awards за экологичные здания, в 2026 году в ней появилась категория ESG-проектов.
Университет «Сириус» 9–13 ноября проводит второй форум генетических технологий «Сириус.ТехноГенетика», основная программа — 11–13 ноября: биоинформатика, медицинская генетика, технологии для сельского хозяйства, ИИ в диагностике. 19–21 ноября на Голубой, 1А — Дни МедРокет для руководителей частных клиник и медицинских маркетологов.
Рекламодатель ИП Инденбом Сергей Андреевич, ИНН 772977316092Реклама. 16+