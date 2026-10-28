Республиканские награды электросетевиков
28 октября на открытии Российского энергетического форума в Уфе глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим работникам энергетической отрасли. Среди них – три работника ООО "Башкирэнерго".
Начальник департамента имущественных отношений Светлана Галяутдинова награждена Почетной грамотой Республики Башкортостан за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Начальник департамента релейной защиты и автоматики Олег Архипов и директор Сибайских электрический сетей Владимир Понамарев удостоены звания «Заслуженный энергетик РБ».
ООО "Башкирэнерго"Реклама