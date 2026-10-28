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БашкортостанНовости компаний

Российский энергетический форум начал свою работу

Сегодня, 28 октября, в уфимском выставочном комплексе «Экспо» стартовали Российский энергетический форум (РЭФ) и международная специализированная выставка «Энергетика Урала».

ООО «Башкирэнерго»

На торжественной церемонии открытия глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подчеркнул высокую значимость форума, объединяющего отечественные предприятия, научные организации и зарубежных партнёров. Также руководитель региона дал старт виртуальной образовательной платформе в центре профессиональной подготовки «Энергетик» и наградил лучших работников энергетических компаний.
В этом году пленарная сессия РЭФ посвящена генерации. Эксперты обсудили актуальные проблемы и перспективы развития отрасли. Спикерами выступили первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Тимур Герасимов, эксперты в области энергетики России и ближнего зарубежья.
АО «БЭСК» традиционно является активным участником деловой программы форума. Оно выступает организатором секции «Интеллектуальные сети: цифровая трансформация электросетевого комплекса», а его представители – в числе выступающих на всевозможных мероприятиях РЭФ.
Всего трехдневная программа форума включает в себя тематические секции и конференции, мастер-классы, бизнес-встречи, ярмарку вакансий, молодежный день, а также конкурс «Электромастер Урала», спонсором которого является ООО «Башкирэнерго».
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