Российский энергетический форум начал свою работу

В этом году пленарная сессия РЭФ посвящена генерации. Эксперты обсудили актуальные проблемы и перспективы развития отрасли. Спикерами выступили первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Тимур Герасимов, эксперты в области энергетики России и ближнего зарубежья.