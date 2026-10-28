При одном из крупнейших вузов Поволжья открыли лабораторию сетевых технологий

«ПГУТИ является фундаментом для кадров отечественного телекома. Сегодня в нашей команде работают сотни воспитанников вуза — от перспективных молодых специалистов до высококвалифицированных инженеров и руководителей подразделений. Более того, наши действующие эксперты сами становятся преподавателями. Открывая учебную лабораторию, мы делаем стратегический вклад в будущее всей телеком-отрасли. Проект позволит максимально сократить дистанцию между лекциями и практикой. Здесь студенты будут применять полученные теоретические знания и изучать принципы работы передового оборудования, с которым им предстоит столкнуться на реальных объектах. Возможность начать требуемую профильную подготовку ещё в вузе существенно облегчит включение молодых сотрудников в работу нашей компании», — отметил директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.