При одном из крупнейших вузов Поволжья открыли лабораторию сетевых технологий
На площадке студенты смогут проектировать, настраивать и тестировать сети связи. Практическая подготовка позволит выпускникам претендовать на ключевые инженерные позиции в телекоммуникационной отрасли сразу по окончании вуза. Собственную высокотехнологичную лабораторию на кафедре систем и сетей связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) открыл МегаФон.
В лаборатории будут готовить инженеров нового поколения, способных проектировать, администрировать и защищать критическую информационную инфраструктуру страны. Развёрнутый аппаратно-программный комплекс позволяет воспроизводить архитектуру корпоративных и операторских сетей и проверять их работу под разными настройками.
В лаборатории будущие инженеры смогут моделировать аварии на линиях связи, настраивать переключение на резервные оптические маршруты и проверять, как сеть сохраняет работоспособность в случае сбоев. Контролировать состояние оборудования и соединений локальных сетей они будут с помощью отечественных систем управления. Ещё одно направление подготовки — администрирование и защита сетей. Студенты научатся развёртывать и масштабировать телекоммуникационные сети, управлять правами доступа и сетевыми сервисами. Они смогут настраивать маршруты передачи данных, разделять сеть на виртуальные сегменты, ограничивать доступ к ресурсам и задавать приоритеты чувствительным к задержкам сервисам.
«ПГУТИ является фундаментом для кадров отечественного телекома. Сегодня в нашей команде работают сотни воспитанников вуза — от перспективных молодых специалистов до высококвалифицированных инженеров и руководителей подразделений. Более того, наши действующие эксперты сами становятся преподавателями. Открывая учебную лабораторию, мы делаем стратегический вклад в будущее всей телеком-отрасли. Проект позволит максимально сократить дистанцию между лекциями и практикой. Здесь студенты будут применять полученные теоретические знания и изучать принципы работы передового оборудования, с которым им предстоит столкнуться на реальных объектах. Возможность начать требуемую профильную подготовку ещё в вузе существенно облегчит включение молодых сотрудников в работу нашей компании», — отметил директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.
Ранее на факультете систем и сетей связи стартовали новые ключевые образовательные инициативы, разработанные совместно со специалистами оператора. Так, курс «Сети доступа» ориентирован на практическую подготовку студентов к проектированию, настройке и эксплуатации сетей доступа операторов связи. Второй — «Оптимизация параметров сетей связи», посвящен анализу, тонкой настройке и повышению эффективности телекоммуникационной инфраструктуры.
Кроме того, при поддержке оператора были актуализированы и разработаны новые бакалаврские программы «ТОП-ИТ СТАРТ», на которых с 1 сентября 2026 года уже обучается 115 студентов по специальностям «Информатика и вычислительная техника» (разработка веб-систем и мобильных приложений), «Информационные системы и технологии» (интеллектуальные информационные системы и технологии), «Программная инженерия» (разработка программно-информационных систем).
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