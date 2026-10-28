В Челябинске застройщик отказался от претензий к мэрии по поводу возведения ЖК

Распоряжение об отмене разрешения на строительство было выдано 9 ноября 2022 года. Участок, где планировалось построить ЖК, расположен по улице Коммуны, 98. Рядом находится ТРК «Гагарин парк» и строится жилой комплекс «Грани». Согласно данным суда, застройщик планировал возвести ЖК с помещениями для делового управления, магазинов, детским садом и автопарковкой. В администрации Челябинска „Ъ-Южный Урал“ прокомментировали, что разрешение на строительство отменили из-за выявленных нарушений противопожарной безопасности. В августе Арбитражный суд Челябинской области отказался удовлетворять иск девелопера и не стал признавать распоряжение незаконным. В сентябре застройщик подал жалобу в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, однако в конце октября отказался от нее.