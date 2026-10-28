Экологи ЛУКОЙЛа провели в Прикамье самое масштабное зарыбление этого года

Каждый год в рамках программы ЛУКОЙЛа по сохранению и восстановлению водных биоресурсов нефтяники восполняют водоемы Пермского края сотнями тысяч мальков ценных пород рыб. В этом году совместно с госкомиссией Росрыболовства в Каму было выпущено более 11 тыс. мальков стерляди, в Сылву – еще 66 тыс. мальков этой ценной рыбы. Только за последние пять лет в акваторию Камского и Воткинского водохранилищ лукойловцы выпустили более 1 млн мальков стерляди, судака и щуки.