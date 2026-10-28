В ЮФО экспедиторы активнее переходят на электронные перевозочные документы
В Южном федеральном округе обмен электронными перевозочными документами (ЭПД) начали 42% экспедиторов, 35% перевозчиков и 23% грузоотправителей. Такие данные озвучила директор южного макрорегионального центра «СКБ Контур» Галина Шевченко на втором промышленном форуме в Ростове-на-Дону.
По словам спикера, в целом по России обмен ЭПД начали 29% участников рынка. Среди отдельных категорий доля составляет 32% у экспедиторов, 25% у грузоотправителей и 24% у перевозчиков.
Емкость российского рынка оценивается в 22 млн участников, при этом обмен электронными перевозочными документами начали около 594 тыс.
В целом в ЮФО наиболее активно переходят на электронный документооборот экспедиторы, тогда как среди грузоотправителей доля подключившихся к обмену ЭПД ниже, чем в среднем по стране.