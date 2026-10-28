Курорт «Мрия» признан лучшим оздоровительным курортом в мире по версии World Luxury Hotel Awards 2026

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Мрия: «Сегодня индустрия гостеприимства выходит за пределы традиционного представления об отдыхе. Всё большее значение приобретает не только то, как человек проводит время на курорте, но и то, какое влияние этот опыт оказывает на качество его дальнейшей жизни.