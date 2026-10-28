Курорт «Мрия» признан лучшим оздоровительным курортом в мире по версии World Luxury Hotel Awards 2026
Еще две награды курорт завоевал в европейских номинациях.
Курорт Сбера «Мрия» стал победителем международной премии World Luxury Hotel Awards 2026, получив высшую мировую награду в номинации Best Luxury Health Resort — Global Winner («Лучший оздоровительный курорт класса люкс в мире»). Ещё две награды курорт завоевал в европейских номинациях, подтвердив международное признание своих достижений в сфере оздоровительного и семейного туризма.
По итогам World Luxury Hotel Awards 2026 курорт «Мрия», расположенный на Южном берегу Крыма, одержал победу сразу в трех номинациях:
Best Luxury Health Resort — Global Winner («Лучший оздоровительный курорт класса люкс в мире»);
Best Luxury Family Resort in Northern Europe («Лучший семейный курорт класса люкс в Северной Европе»);
Best Luxury Wellness Resort in Northern Europe («Лучший велнес-курорт класса люкс в Северной Европе»).
Сегодня курорт формирует не просто инфраструктуру для отдыха и восстановления, а целостную экосистему управления здоровьем человека, объединяющую превентивную медицину, научные исследования, современные диагностические технологии, персонализированные программы и природно-рекреационный потенциал Крыма.
Оздоровление и активное долголетие являются одним из стратегических направлений развития курорта. В основе этой концепции — переход от краткосрочного восстановления во время отдыха к системной работе по сохранению здоровья, профилактике возрастных изменений и повышению качества жизни. Центральным элементом экосистемы выступает Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute, где медицинская диагностика, оценка биологического возраста, индивидуальные программы оздоровления и восстановления объединены в комплексный подход к здоровью человека.
Особое внимание курорт уделяет развитию научной экспертизы. На базе Мрии действует Центр исследований и разработок, занимающийся изучением и научным обоснованием оздоровительных методик. Уже два года проводятся Научные советы с участием представителей медицинского и научного сообщества, направленные на разработку современных подходов к здоровому долголетию и развитие санаторно-курортной отрасли.
Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Мрия: «Сегодня индустрия гостеприимства выходит за пределы традиционного представления об отдыхе. Всё большее значение приобретает не только то, как человек проводит время на курорте, но и то, какое влияние этот опыт оказывает на качество его дальнейшей жизни.
Для нас здоровое долголетие — стратегическое направление развития. Мы объединяем медицину, науку, технологии и природные ресурсы, чтобы создавать инструменты, которые помогают людям осознанно управлять своим здоровьем и сохранять активность на протяжении долгих лет.
Наша задача шире развития одного курорта. Мы хотим, чтобы Крым стал центром компетенций в области здорового долголетия, где формируются новые подходы к профилактике, оздоровлению и подготовке специалистов. Международная победа подтверждает потенциал этого направления и показывает, что российские проекты способны не только соответствовать мировым стандартам, но и формировать новые ориентиры развития индустрии гостеприимства».
Помимо мировой награды за развитие оздоровительного направления, курорт Мрия получил две награды в номинациях Северной Европы — за развитие семейного отдыха и велнес-инфраструктуры. Эти достижения отражают многопрофильную модель курорта, объединяющую возможности оздоровления, восстановления, активного отдыха и досуга для гостей разных поколений.
Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий отметил, что получение престижной награды является значимым событием, отражающим достижения в области оздоровительного туризма на полуострове. В последние годы Крым демонстрирует интенсивное развитие институтов активного долголетия, современных подходов и практик курортной медицины, что привлекает внимание и туристов, и профессионального соообщества.
"Несомненно, что та работа, которая проводится курортом в части продвижения комплексной стратегии активного долголетия, оценена по достоинству. Международное признание вклада в оздоровительный туризм крымского курорта - это и честь, и ответственность. Большой практический багаж в области оздоровления, накопленный за годы деятельности, в первую очередь служит людям, а также способствует обмену опытом с другими ведущими курортами страны", - сказал министр.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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