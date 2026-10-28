В Сочи усилят контроль за пребыванием иностранцев
В Сочи разрабатывают стратегию межведомственного взаимодействия по вопросам миграции. Она нужна для усиления безопасности и контроля за пребыванием иностранных граждан на курорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Такое поручение дал глава Сочи Андрей Прошунин. Вопросы миграции обсудили на рабочей встрече под председательством заместителя главы города Александра Митникова. Участники отметили, что с 2018 года миграционные полномочия переданы на региональный уровень, а в Краснодаре действует многофункциональный центр, на который возложены ключевые задачи в этой сфере.
На встрече рассмотрели алгоритм и эффективность действий юридических лиц, которые принимают на работу иностранцев или предоставляют им временное жилье. Хозяйствующим субъектам передали рекомендации и разъяснили ответственность за нарушения миграционного законодательства. За исполнением регламентов ведется постоянный мониторинг.
Кроме того, для помощи органам внутренних дел налажен обмен данными между полицией и ТОС. От ТОС поступают акты обследования жилых помещений, в том числе для проверки мест временного проживания. С начала года составлено около 4 тыс. таких актов. В октябре в Сочи прошло профилактическое мероприятие по выявлению иностранных граждан. На краевом уровне курорт показывает один из лучших показателей по выявлению нарушений.