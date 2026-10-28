В Сочи усилят контроль за пребыванием иностранцев

Кроме того, для помощи органам внутренних дел налажен обмен данными между полицией и ТОС. От ТОС поступают акты обследования жилых помещений, в том числе для проверки мест временного проживания. С начала года составлено около 4 тыс. таких актов. В октябре в Сочи прошло профилактическое мероприятие по выявлению иностранных граждан. На краевом уровне курорт показывает один из лучших показателей по выявлению нарушений.