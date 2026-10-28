Научный подход к инженерной защите территорий: как девелопер AVA обеспечивает безопасность жилья в горном Сочи

В проектировании жилого комплекса «Кислород» на северном склоне горы Бытха служба заказчика-застройщика привлекала экспертов в области инженерной защиты территорий, в том числе специалистов, принимавших участие в разработке государственных стандартов и нормативов в этой сфере. Перед началом строительных работ было проведено углублённое изучение геологических процессов участка, выполнены проверочные изыскания и организован мониторинг состояния грунтов.