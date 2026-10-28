Научный подход к инженерной защите территорий: как девелопер AVA обеспечивает безопасность жилья в горном Сочи
Сочи относится к регионам с высокой сейсмической и оползневой активностью.
Город расположен в зоне складчатости молодых Кавказских гор, где продолжаются активные тектонические процессы, что накладывает особые требования к инженерной подготовке территории.
Девелопер AVA, реализующий проекты в горных районах города, внедряет комплексные системы защиты на этапе проектирования. Инженерно-геологические изыскания проводятся с привлечением профильных экспертов.
«На объектах в сложных геологических условиях компания осуществляет расширенный комплекс инженерных изысканий. По результатам исследований разрабатывается проект инженерной защиты, включающий возведение подпорных конструкций с полным циклом гидроизоляции, многоуровневую дренажную систему и террасирование ландшафта. Все решения соответствуют действующим нормативам строительства на таких территориях», — прокомментировал директор по строительству девелопера AVA Максим Козьмин.
В проектировании жилого комплекса «Кислород» на северном склоне горы Бытха служба заказчика-застройщика привлекала экспертов в области инженерной защиты территорий, в том числе специалистов, принимавших участие в разработке государственных стандартов и нормативов в этой сфере. Перед началом строительных работ было проведено углублённое изучение геологических процессов участка, выполнены проверочные изыскания и организован мониторинг состояния грунтов.
Аналогичный подход применён при строительстве ЖК «Горный квартал» в Хостинском районе. На основании проведённых изысканий был разработан проект инженерной защиты с возведением 22 подпорных стен общей протяжённостью более 2 км. Первая очередь строительства объекта введена в эксплуатацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, что подтверждает соответствие принятых проектных решений установленным требованиям. Собственники уже получили ключи от своих квартир.
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