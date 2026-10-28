В Ульяновской области майнинг-фермера подозревают в мошенничестве на 4 млн рублей
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции выявили подпольную майнинг-ферму, подключенную к электросети в обход приборов учета, сообщило в среду УМВД РФ по Ульяновской области.
Полицейские установили, что 42-летний житель райцентра Тереньга Ульяновской области, индивидуальный предприниматель, на принадлежащем ему производственном объекте организовал работу майнинг-фермы. При этом, отмечает ведомство, желая избежать больших расходов на оплату электроэнергии, предприниматель внес изменения в заводскую конструкцию приборов учета, расположенных в трансформаторной подстанции. В результате фактическое потребление ресурса не отражалось в полном объеме, а передаваемые энергоснабжающей организации сведения были занижены.
Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием в период с декабря 2023 года по сентябрь 2026 года компании ПАО «Россети Волга» был причинен материальный ущерб на сумму более 4 млн руб.
Кроме того, в ходе документирования противоправной деятельности полицейские изъяли оборудование майнинг-фермы в количестве 48 единиц, видеорегистраторы, вентиляторы охлаждения и приборы учета со следами вмешательства, имеющие доказательственное значение.
По факту незаконной деятельности подпольной майнинг-фермы с вмешательством в приборы учета возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В случае установления виновности подозреваемого ему грозит до десяти лет лишения свободы.