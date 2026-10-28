В Ульяновской области майнинг-фермера подозревают в мошенничестве на 4 млн рублей

Полицейские установили, что 42-летний житель райцентра Тереньга Ульяновской области, индивидуальный предприниматель, на принадлежащем ему производственном объекте организовал работу майнинг-фермы. При этом, отмечает ведомство, желая избежать больших расходов на оплату электроэнергии, предприниматель внес изменения в заводскую конструкцию приборов учета, расположенных в трансформаторной подстанции. В результате фактическое потребление ресурса не отражалось в полном объеме, а передаваемые энергоснабжающей организации сведения были занижены.