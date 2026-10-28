Ростовское УФНС направит 86,7 млн рублей на автотранспортное обслуживание

Победителем электронного аукциона признан участник с идентификационным номером заявки 128. Контракт рассчитан на период с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года. Он предусматривает обслуживание автопарка из 55 автомобилей, находящихся на балансе управления и используемых в том числе территориальными налоговыми органами.