Ростовское УФНС направит 86,7 млн рублей на автотранспортное обслуживание
Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области заключит контракт на автотранспортное обслуживание стоимостью 86,7 млн руб. Источником финансирования обозначен федеральный бюджет. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Победителем электронного аукциона признан участник с идентификационным номером заявки 128. Контракт рассчитан на период с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года. Он предусматривает обслуживание автопарка из 55 автомобилей, находящихся на балансе управления и используемых в том числе территориальными налоговыми органами.
Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечивать техническое обслуживание и ремонт машин, замену шин, ежедневную мойку кузова и уборку салона. В обязанности также входят предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей, а при командировках за пределы Ростова-на-Дону — оплата их проживания, суточных, парковки и проезда по платным участкам дорог.
Автопарк налогового управления, согласно опубликованному перечню, включает 12 моделей, в том числе марок Lada, Kia, Renault, Hyundai, Skoda и Ford, и автомобиль «Газель».