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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Волга

Роспотребнадзор: подтвержденных случаев отравления в ресторане «Токи Рамен» в Самаре нет

Ранее СМИ сообщили о происшествии
Управление Роспотребнадзора по Самарской области прокомментировало сообщения СМИ об отравлении посетителей ресторана «Токи Рамен» в Самаре. По данным ведомства, экстренных извещений о случаях инфекционных заболеваний и пищевых отравлений от медицинских учреждений не поступало.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Также в Роспотребнадзор не зафиксировано обращений от граждан по этим фактам.
В ведомстве призвали посетителей, у которых появились признаки пищевого отравления, обратиться в региональное управление.
Георгий Портнов