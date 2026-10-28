Роспотребнадзор: подтвержденных случаев отравления в ресторане «Токи Рамен» в Самаре нет
Ранее СМИ сообщили о происшествии
Управление Роспотребнадзора по Самарской области прокомментировало сообщения СМИ об отравлении посетителей ресторана «Токи Рамен» в Самаре. По данным ведомства, экстренных извещений о случаях инфекционных заболеваний и пищевых отравлений от медицинских учреждений не поступало.
Также в Роспотребнадзор не зафиксировано обращений от граждан по этим фактам.
В ведомстве призвали посетителей, у которых появились признаки пищевого отравления, обратиться в региональное управление.