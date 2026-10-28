В Анапе планируют вакцинировать около 97 тысяч человек
В этом году в Анапе планируют вакцинировать порядка 97 тыс. человек, среди которых 67 тыс. взрослых и почти 30 тыс. детей. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.
По ее словам, осень является периодом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Прививку в Анапе уже сделали более 53 тыс. жителей, в том числе 19,7 тыс. детей.
В городской больнице доступны современные вакцины «Ультрикс Квадри», «ФЛЮ-М» и «Совигрипп», которые не содержат живого вируса и включают актуальные штаммы гриппа, рекомендованные ВОЗ на эпидемиологический сезон 2026-2027 годов.
Для жителей города организована выездная вакцинация. Мобильные медицинские бригады будут работать с 12:00 до 18:00 на следующих локациях: 28 и 29 октября — гипермаркет «Магнит»; 30 октября — Белая набережная; 31 октября — ТРЦ «Красная площадь»; 1 ноября — район маяка; 2 ноября — санаторий «Русь». Прививку также можно сделать в медицинских учреждениях города и сельских округов.