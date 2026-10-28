В Самаре мужчина задолжал 1 млн рублей алиментов
В Самаре местному жителю вынесли обвинительный приговор за долг по алиментам 1 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.
Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка). В 2022 году решением суда на него была возложена обязанность выплачивать алименты в пользу сына 2009 года рождения в размере 25% от всех видов заработка. Несмотря на это подсудимый уклонился от исполнения родительских обязанностей.
Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.