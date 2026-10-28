Алексей Мелешин стал главным тренером ФК «Челябинск»
Футбольный клуб «Челябинск» назначил главным тренером бывшего футболиста московского «Спартака», четырехкратного чемпиона России Алексея Мелешина. Контракт с 50-летним специалистом подписан до конца текущего сезона с опцией продления на год, сообщила пресс-служба клуба.
Мелешин — воспитанник школы московского «Спартака», выступал на позиции полузащитника, а в 1996–1999 годах стал четырехкратным чемпионом России. Также в течение карьеры он выступал за «Сатурн», петербургское «Динамо», «Москву» и «Торпедо-ЗИЛ». После завершения игровой карьеры перешел на тренерскую работу: с 2011 года работал тренером в академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова, в 2014 году был и. о. главного тренера молодежного состава, в 2017-м стал помощником главного тренера «молодежки». В начале 2026 года возглавил молодежный состав «Спартака».
Назначение Мелешина последовало за уходом Романа Пилипчука, расставшегося с клубом по обоюдному согласию 27 октября. Под руководством Пилипчука «Челябинск» впервые вышел в Первую лигу российского футбола. Однако в нынешнем сезоне команда одержала лишь 4 победы при 8 поражениях в 15 турах Первой лиги, набрала 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице, находясь в двух баллах от зоны вылета.