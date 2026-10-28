Челябинский автобус №13к продлят до ЖК «Квартал О2»

Администрация города уже организовала остановки рядом с жилыми комплексами на улице Дмитрия Неаполитанова. На маршруте предусмотрена работа четырех автобусов малого класса с интервалом 18 минут по будням и трех автобусов малого класса с интервалом 24 минуты по выходным дням. Первый рейс от «Квартала О2» отправляется в 6:06 ежедневно, от Железнодорожного вокзала — в 6:42. Последний рейс от «Квартала О2» — в 21:30 по будням и в 21:42 по выходным, от Железнодорожного вокзала — в 22:06 по будням и в 22:18 по выходным. Перевозчиком является ООО «Меркурий».