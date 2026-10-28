Фестиваль «На Казанскую» перенесли в Воронеже после атаки БПЛА
Очередной всероссийский фестиваль фольклорных и этнографических коллективов «На Казанскую» изменил площадку проведения. Об этом 27 октября сообщил Городской дворец культуры, где собирались провести форум. Гостей теперь ждут 4 ноября в ДК Железнодорожников.
«Хорошая новость для тех, кто уже запланировал свой день: все приобретенные билеты остаются в силе! Ничего отменять и переоформлять не нужно — просто приходите по новому адресу и наслаждайтесь праздником»,— заявили в ГДК.
Только минувшей ночью в небе над Воронежем и районами области были обнаружены и уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в городе повреждены фасад частного дома и легковой автомобиль.
Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что студенты нескольких воронежских вузов и колледжей обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной из-за якобы необоснованного сохранения очного формата занятий во время атак БПЛА. Они сообщили об опасениях за свою безопасность по дороге на пары и во время них. Сообщения появились на фоне массированной атаки на Воронежскую область 26 октября.