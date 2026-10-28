Врио главы Ремонтненского района Ростовской области назначен Алексей Дубовой
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назначил Алексея Дубового временно исполняющим полномочия главы Ремонтненского района. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства.
Алексей Дубовой будет исполнять обязанности главы района до избрания нового руководителя и его вступления в должность. Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий председателя собрания депутатов — главы Ремонтненского района Александра Шелудько.
Контроль за исполнением распоряжения губернатор возложил на заместителя главы региона Дмитрия Шаркова.