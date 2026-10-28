В Орске отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве своей жены
Мужчина напал на супругу в ходе конфликта из-за ревности
В Орске заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве собственной супруги. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Октябрьский районный суд Орска отправил в СИЗО 35-летнего мужчину на 2 месяца.
Сотрудники ДПС в понедельник, 26 октября, услышали женские крики о помощи, после чего прибыли на ул. Краматорскую. Заехав во двор, они увидели, как фигурант бьет ножом потерпевшую, и оперативно задержали нападавшего.
Женщине вызвали скорую медицинскую помощь, но она скончалась до приезда бригады специалистов.
По сообщениям регионального СК, перед трагедией между супругами произошел конфликт на почве ревности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).