В Самаре по решению суда снесут семь аварийных многоквартирных домов
Хотя МКД давно расселили, чиновники много лет не спешат демонтировать здания
В Самаре удовлетворен иск прокуратуры о сносе семи аварийных многоквартирных домов. Несмотря на расселение жильцов, чиновники много лет не спешат демонтировать здания. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Проверка показала, что здания были признаны аварийными и подлежащими сносу в период с 2008 по 2016 год. После расселения жильцов орган местного самоуправления не принял мер по демонтажу объектов.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к департаменту градостроительства и потребовала снести аварийные дома. Требования контрольного органа были удовлетворены.