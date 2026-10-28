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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Волга

В Самаре по решению суда снесут семь аварийных многоквартирных домов

Хотя МКД давно расселили, чиновники много лет не спешат демонтировать здания
В Самаре удовлетворен иск прокуратуры о сносе семи аварийных многоквартирных домов. Несмотря на расселение жильцов, чиновники много лет не спешат демонтировать здания. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Администрация Самары

Проверка показала, что здания были признаны аварийными и подлежащими сносу в период с 2008 по 2016 год. После расселения жильцов орган местного самоуправления не принял мер по демонтажу объектов.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к департаменту градостроительства и потребовала снести аварийные дома. Требования контрольного органа были удовлетворены.
Георгий Портнов