В Самаре 25 % компаний используют нейросети для подбора персонала

При этом полностью передать функции рекрутинга ИИ не готов ни один из респондентов, а частично доверить подбор нейросетям согласны лишь 29 % эйчаров. Наиболее реалистичными задачами для ИИ рекрутеры считают первичный отбор кандидатов и ведение аналитической отчетности. 60 % участников опроса не готовы доверять искусственному интеллекту подбор персонала: по их мнению, на текущем этапе ИИ не способен качественно оценивать резюме.