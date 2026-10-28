Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №200

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Волга

В Самаре 25 % компаний используют нейросети для подбора персонала

Городские рекрутеры доверяют нейросетям рутину, но не финальный отбор кандидатов
Данные опроса, который проводился среди представителей предприятий и организаций города, опубликовал сервис SuperJob.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

Купить фото
Чаще всего рекрутеры поручают искусственному интеллекту подготовку текстов вакансий и материалов для карьерных разделов на сайтах, сбор данных, аналитику зарплат, формирование сценариев интервью и составление отчетов. Чат-ботами в работе пользуются 27 % опрошенных специалистов.
При этом полностью передать функции рекрутинга ИИ не готов ни один из респондентов, а частично доверить подбор нейросетям согласны лишь 29 % эйчаров. Наиболее реалистичными задачами для ИИ рекрутеры считают первичный отбор кандидатов и ведение аналитической отчетности. 60 % участников опроса не готовы доверять искусственному интеллекту подбор персонала: по их мнению, на текущем этапе ИИ не способен качественно оценивать резюме.
Георгий Портнов