В Дагестане обновили 35 км газовых сетей перед отопительным сезоном
В Дагестане к отопительному сезону реконструировали 35 км газовых сетей в десяти районах республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Работы провели в Бабаюртовском, Тарумовском, Ботлихском, Гергебильском, Гумбетовском, Кайтагском, Табасаранском, Цумадинском, Курахском и Ахтынском районах. Реконструкция связана с подготовкой к зиме, а также с повреждением газопроводов в результате оползней весной 2026 года.
Специалисты заменили участки трубопроводов, установили и забетонировали опоры, расчистили охранные зоны. На отдельных участках газопроводы проложили по новым схемам и маршрутам. Отмечается, что работы должны повысить устойчивость газораспределительной инфраструктуры к природным воздействиям с учетом сложного рельефа республики.