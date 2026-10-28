В Дагестане обновили 35 км газовых сетей перед отопительным сезоном

Работы провели в Бабаюртовском, Тарумовском, Ботлихском, Гергебильском, Гумбетовском, Кайтагском, Табасаранском, Цумадинском, Курахском и Ахтынском районах. Реконструкция связана с подготовкой к зиме, а также с повреждением газопроводов в результате оползней весной 2026 года.