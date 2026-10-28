В Дагестане реализовали три проекта обувного кластера на 165 млн рублей

В Дагестане завершили три из четырех совместных проектов промышленного кластера «Город обувщиков», направленных на выпуск импортозамещающей продукции. Общий объем инвестиций в четыре проекта составляет 415 млн руб., планируется создать 95 рабочих мест. Об этом сообщили в администрации главы республики.