Белгородские волейболисты обыграли московское «Динамо»
В третьем туре чемпионата волейбольный клуб «Белогорье» на выезде взял верх над московским «Динамо» со счетом 3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:20). Для чемпиона, собравшего в прошлом году все главные трофеи, это первое поражение в сезоне.
«Для нас эта игра была особенно важной. Совсем недавно в Белгороде произошла трагедия, погибли люди, мы в команде много рефлексировали по этому поводу. Для нас это был принципиальный момент — хоть каким-то образом поддержать людей, которые там живут, работают и болеют за нас. Уверен, что много людей смотрели игру, и они смогли порадоваться и лишний раз улыбнуться. Спасибо тем, кто смог добраться», — отметил капитан «Белогорья» Павел Тетюхин.
Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский в послематчевом комментарии заявил, что у команды «многое получилось» — игроки правильно выстроились и в атаке, и в защите.
«Пусть даже во второй партии мы сначала вели, а потом соперник сравнял, но удалось дожать. В третьей… ну так получилось. Провалились где-то в середине, споры, эмоции, пытался успокоить ребят. Благо, успокоились и снова стали играть в волейбол в четвертой партии»,— прокомментировал игру наставник «Белогорья».