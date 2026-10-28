Белгородские волейболисты обыграли московское «Динамо»

«Пусть даже во второй партии мы сначала вели, а потом соперник сравнял, но удалось дожать. В третьей… ну так получилось. Провалились где-то в середине, споры, эмоции, пытался успокоить ребят. Благо, успокоились и снова стали играть в волейбол в четвертой партии»,— прокомментировал игру наставник «Белогорья».