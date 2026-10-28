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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Волга

Авиаперевозчик оштрафован за суточную задержку рейса Самара-Сочи

Компания с опозданием предоставила пассажирам номера в гостинице
В Самаре авиаперевозчик привлечен к административной ответственности из-за нарушения прав пассажиров рейса в Сочи. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура в среду, 28 октября.

Мария Потокина / Коммерсантъ

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В августе 2026 года в международном аэропорту Курумоч более чем на сутки был задержан рейс из Самары в Сочи. Причиной этого стали ограничения на прием и отправление самолетов.
В период задержки авиакомпания несвоевременно разместила пассажиров в гостинице. В связи с оказанием услуг, не отвечающих нормативным требованиям (ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ), в отношении перевозчика было возбуждено административное дело. По итогам проверки компанию оштрафовали на 20 тыс. руб.
Георгий Портнов