Авиаперевозчик оштрафован за суточную задержку рейса Самара-Сочи
Компания с опозданием предоставила пассажирам номера в гостинице
В Самаре авиаперевозчик привлечен к административной ответственности из-за нарушения прав пассажиров рейса в Сочи. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура в среду, 28 октября.
В августе 2026 года в международном аэропорту Курумоч более чем на сутки был задержан рейс из Самары в Сочи. Причиной этого стали ограничения на прием и отправление самолетов.
В период задержки авиакомпания несвоевременно разместила пассажиров в гостинице. В связи с оказанием услуг, не отвечающих нормативным требованиям (ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ), в отношении перевозчика было возбуждено административное дело. По итогам проверки компанию оштрафовали на 20 тыс. руб.