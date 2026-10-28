Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №200

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Кавказ

В КБР отремонтируют дорогу «Солдатская — Карагач — Грабовец» в 2027 году

В Кабардино-Балкарии в 2027 году капитально отремонтируют три участка автомобильной дороги «Солдатская — Карагач — Грабовец». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Семён Старикович / Коммерсантъ

Купить фото
Общая протяженность ремонта составит 12 км. Отмечается, что необходимость ремонта связана с износом дорожного покрытия на отдельных участках, который затрудняет движение. Обновление трассы должно улучшить условия проезда и повысить безопасность дорожного движения.
Строительно-монтажные работы начнутся в 2027 году после наступления погодных условий.
Константин Соловьев