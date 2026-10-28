В КБР отремонтируют дорогу «Солдатская — Карагач — Грабовец» в 2027 году
В Кабардино-Балкарии в 2027 году капитально отремонтируют три участка автомобильной дороги «Солдатская — Карагач — Грабовец». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Общая протяженность ремонта составит 12 км. Отмечается, что необходимость ремонта связана с износом дорожного покрытия на отдельных участках, который затрудняет движение. Обновление трассы должно улучшить условия проезда и повысить безопасность дорожного движения.
Строительно-монтажные работы начнутся в 2027 году после наступления погодных условий.