С курского ИП требуют 100 тысяч за подушки с этикеткой Santo Stefano

По данным Rusprofile, ООО «Евразийская алкогольная группа трейд» зарегистрировано в марте 2016 года в Раменском Московской области. Основной вид деятельности — оптовая торговля напитками. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Генеральным директором компании является Александр Иваненков. 50% долей принадлежит московскому ООО «Строймакс» Константина Юрченко и Михаила Назарова, по 25% — ООО «Ренессанс» (учредители: московское ООО «Оникс», принадлежащее закрытому паевому инвестиционному комбинированному фонду «Центр Проф», и Алина Чочаева), зарегистрированному в Кабардино-Балкарии, а также Отару Балинову. В 2025 году выручка компании составила 17 млрд руб., увеличившись на 30,8% по сравнению с 2024 годом, когда она равнялась 13 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 47,4%: с 882 млн до 1,3 млрд руб.

Индивидуальный предприниматель Ольга Плохотина зарегистрирована в июне 2023 года в Курске. Основной вид деятельности — производство готовых текстильных изделий, кроме одежды. ИП выступает ответчиком в двух судебных разбирательствах на общую сумму 1,7 млн руб. Один иск связан с защитой исключительных прав на товарный знак Santo Stefano. Во втором деле на 1,6 млн руб. истцом выступает московское ООО «Айпи Дебтс» Елены Бартольд. Спор относится к категории защиты исключительных прав. В августе 2025-го суд оставил исковое заявление без рассмотрения.