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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Черноземье

С курского ИП требуют 100 тысяч за подушки с этикеткой Santo Stefano

Арбитражный суд Курской области рассмотрит в упрощенном порядке иск ООО «Евразийская алкогольная группа трейд» («ЕАГ трейд») к индивидуальному предпринимателю (ИП). Компания требует взыскать 100 тыс. руб. компенсации за незаконное использование принадлежащего ей товарного знака шампанского Santo Stefano. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Согласно картотеке арбитражных дел, ответчиком выступает ИП Ольга Плохотина.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, истец обнаружил в интернете объявления о продаже декоративных подушек и подушек-антистресс с обозначением, сходным с ее товарным знаком. «ЕАГ трейд» считает, что распространение такой продукции может нанести ущерб репутации компании и снизить доверие потребителей.

По данным Rusprofile, ООО «Евразийская алкогольная группа трейд» зарегистрировано в марте 2016 года в Раменском Московской области. Основной вид деятельности — оптовая торговля напитками. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Генеральным директором компании является Александр Иваненков. 50% долей принадлежит московскому ООО «Строймакс» Константина Юрченко и Михаила Назарова, по 25% — ООО «Ренессанс» (учредители: московское ООО «Оникс», принадлежащее закрытому паевому инвестиционному комбинированному фонду «Центр Проф», и Алина Чочаева), зарегистрированному в Кабардино-Балкарии, а также Отару Балинову. В 2025 году выручка компании составила 17 млрд руб., увеличившись на 30,8% по сравнению с 2024 годом, когда она равнялась 13 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 47,4%: с 882 млн до 1,3 млрд руб.

Индивидуальный предприниматель Ольга Плохотина зарегистрирована в июне 2023 года в Курске. Основной вид деятельности — производство готовых текстильных изделий, кроме одежды. ИП выступает ответчиком в двух судебных разбирательствах на общую сумму 1,7 млн руб. Один иск связан с защитой исключительных прав на товарный знак Santo Stefano. Во втором деле на 1,6 млн руб. истцом выступает московское ООО «Айпи Дебтс» Елены Бартольд. Спор относится к категории защиты исключительных прав. В августе 2025-го суд оставил исковое заявление без рассмотрения.

В июле 2025-го ООО «Ренессанс», один из крупнейших производителей спирта в России, стало бенефициаром воронежского спиртзавода ООО «Этанол спирт». До этого в течение десяти лет предприятием владело местное ООО «Атриум», принадлежащее Евгению Карташову и Анзору Бугову.
Мария Свиридова