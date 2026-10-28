В Ростове по КРТ застроят участок площадью почти 1 га в Нахичевани

Власти Ростовской области планирует заключить договор о комплексном развитии территории площадью 9,9 тыс. кв. м в Ростове-на-Дону. Участок расположен в квартале, ограниченном улицами Ченцова, 26-й линией, Налбандяна и 24-й линией. Соответствующая информация содержится в распоряжении губернатора региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».