В Ростове по КРТ застроят участок площадью почти 1 га в Нахичевани
Власти Ростовской области планирует заключить договор о комплексном развитии территории площадью 9,9 тыс. кв. м в Ростове-на-Дону. Участок расположен в квартале, ограниченном улицами Ченцова, 26-й линией, Налбандяна и 24-й линией. Соответствующая информация содержится в распоряжении губернатора региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Соглашение планируется заключить между правительством области, администрацией Ростова-на-Дону и АО «Специализированный застройщик “Жилой комплекс на 24-й линии”». Проект реализуется по инициативе правообладателя.
Распоряжение губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря предусматривает подготовку и подписание договора в течение 30 рабочих дней. Право подписи от имени правительства региона предоставлено министру строительства, архитектуры и территориального развития Сергею Куцу.
Параметры будущей застройки, объем инвестиций и сроки реализации проекта в распоряжении не указаны. Они будут определяться условиями договора и документацией по планировке территории.
АО «Специализированный застройщик “Жилой комплекс на 24-й линии”» зарегистрировано в Ростове в 2009 году. Основной вид деятельности компании — деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором является Аскер Хапаев, единственным владельцем — АО «Вертол-девелопмент».