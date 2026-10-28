На Ставрополье братья удерживали земляка в рабстве
Кочубеевский районный суд Ставропольского края вынес приговор двум братьям. Их обвинили в использовании рабского труда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Установлено, что осужденные, задумав получать хозяйственные и ремонтные услуги безвозмездно, изъяли у местного жителя документы, удостоверяющие личность, а после насильно удерживали его и принуждали к работе.
С учетом обстоятельств дела суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы — 7 лет одному и 6 лет другому, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу