Прорыв на котельной оставил без тепла часть Ессентуков
Аварийная бригада работает в Ессентуках над восстановлением теплоснабжения, нарушенного в среду из-за прорыва на одной из городских котельных. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников.
«По сообщению диспетчера теплосетей, из-за прорыва встала котельная №6», — написал мэр в своем канале в Max.
Зона отключения — часть улиц Октябрьской, Ломоносова, Нелюбина и Менделеева. Аварийная бригада ведёт работы, сроки восстановления в сообщении главы города не называются.