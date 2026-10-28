СК проверит обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Северной Осетии
В СК России представят доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели женщины и двух детей при возгорании газовоздушной смеси в Северной Осетии, сообщили в ведомстве.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», возгорание произошло днем 27 октября в частном доме в селе Кизляр Моздокского района. Погибли женщина и двое ее детей.
По факту произошедшего следственное управление СК России по Северной Осетии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц.
И. о. руководителя регионального следственного управления Владимиру Сироткину поручено доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.