В Дагестане планируют расширить закупки у местных предприятий для бюджетных строек
В Дагестане планируют увеличить использование продукции местных производителей при строительстве и ремонте объектов за счет республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По данным властей, в регионе работают предприятия, способные выпускать востребованные для государственных и муниципальных проектов материалы и оборудование. При этом часть такой продукции закупается в других субъектах РФ, несмотря на наличие местных производственных мощностей.
Представители промышленных предприятий заявили о готовности обеспечивать строительные и инфраструктурные проекты бетоном и железобетонными изделиями, керамикой, металлоконструкциями, окнами и дверями, лифтовым оборудованием, системами вентиляции и кондиционирования, трубами, газорегуляторными установками и сухими строительными смесями. Местные производители также, как отмечается, готовы поставлять оборудование для пищеблоков, школьную мебель, постельные принадлежности и спортивный инвентарь.
Отдельное внимание на совещании уделили возможностям наращивания производства с учетом крупных инфраструктурных проектов. Дополнительный спрос на продукцию дагестанских предприятий ожидается при развитии Каспийского прибрежного кластера, строительстве водоводов, газификации населенных пунктов и реализации проектов комплексного развития территорий.
До 2030 года в рамках развития Каспийского прибрежного кластера предусмотрено строительство 28 гостиниц на 14,5 тыс. мест размещения, 7,2 тыс. номеров, четырех многофункциональных комплексов и двух аквапарков, а также другой инфраструктуры.