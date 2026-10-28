Мост на трассе Ставрополь — Минводы отремонтируют до наступления холодов

Мост связывает участок трассы Ставрополь — Александровское — Минводы с направлением на города Кавказских Минеральных Вод — то есть находится на маршруте, по которому курсирует не только местный транзит, но и туристический и деловой поток в сторону КМВ, одной из главных курортных точек юга страны.