Мост на трассе Ставрополь — Минводы отремонтируют до наступления холодов
Капитальный ремонт моста через реку Горькая в селе Александровском Ставропольского края вышел на финишную прямую — строительная готовность объекта достигла почти 92, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Мост связывает участок трассы Ставрополь — Александровское — Минводы с направлением на города Кавказских Минеральных Вод — то есть находится на маршруте, по которому курсирует не только местный транзит, но и туристический и деловой поток в сторону КМВ, одной из главных курортных точек юга страны.
Протяженность моста чуть более 35 метров. Здесь появится новое дорожное полотно, тротуар, ливневая канализация и освещение. Если темпы работ сохранятся, переправу планируют открыть до устойчивых холодов: