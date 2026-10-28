В Ростове объединят маршруты №16 и 16А, а №34А отменят

Эффект для пассажиров будет асимметричным. Жителям южной части Левенцовки и ЖК «Западная резиденция» повезёт: транспорт к ним начнет ходить вдвое чаще, чем раньше. Обратная сторона — на участке от ВОС до Центрального рынка общий интервал, напротив, увеличится, ведь всю дюжину машин протянут по удлиненной трассе.