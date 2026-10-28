В Ростове объединят маршруты №16 и 16А, а №34А отменят
В Ростове-на-Дону готовится очередная перекройка маршрутной сети — на этот раз в двух южных и западных районах города. Транспортная реформа затронет четыре автобусных направления, сообщили в Ростовском городском транспорте.
Первое изменение касается маршрута №16 «Центральный рынок – ВОС» и его удлиненной версии №16А «Центральный рынок – Западная резиденция». Сейчас на каждом по расписанию должно работать по восемь автобусов; после реформы все 16 машин перейдут на объединенный, более длинный маршрут.
Эффект для пассажиров будет асимметричным. Жителям южной части Левенцовки и ЖК «Западная резиденция» повезёт: транспорт к ним начнет ходить вдвое чаще, чем раньше. Обратная сторона — на участке от ВОС до Центрального рынка общий интервал, напротив, увеличится, ведь всю дюжину машин протянут по удлиненной трассе.
Вторая поправка — отмена маршрута №34А «Центральный рынок – ГПЗ-10» с одновременным усилением маршрута №44 «ГПЗ-10 – Центральный рынок – ТЦ «Меркурий». Автобусы пойдут по улице 2-й Краснодарской до улицы Тружеников. На объединенном маршруте №44 планируется работа 12 машин — ровно столько, сколько курсировало в 2018 году на отменяемом коротком 34А.
Дата вступления изменений в силу пока не определена.