«ТНС энерго Воронеж» победило в споре с КБХА на 79 млн рублей
Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск ПАО «ТНС энерго Воронеж» (входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"») к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Сумма требований составляла 79 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы.
ПАО «ТНС энерго» инициировало разбирательство в июне. Согласно заявлению, компания потребовала взыскать с КБХА задолженность за электроэнергию, поставленную в апреле, а также пени с 16 по 20 мая.
Всего с 2016 года стороны встречались в суде 13 раз. Истцом во всех случаях выступает «ТНС энерго», а изначальный размер требований варьируется от 17,4 тыс. до 231,5 млн руб. В сумме они достигают 703,8 млн руб. Последнее заявление было подано в середине октября: в нем энергетики потребовали с предприятия 67,8 млн руб. Ближайшее заседание по нему запланировано на 24 ноября.
Все задолженности образовались в рамках договоров на поставку электроэнергии. Девять из упомянутых исков были удовлетворены. В частности, в конце августа воронежский арбитраж удовлетворил требования «ТНС энерго Воронеж» к предприятию на 228 млн руб.