«ТНС энерго Воронеж» победило в споре с КБХА на 79 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск ПАО «ТНС энерго Воронеж» (входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"») к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Сумма требований составляла 79 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы.