В Кисловодске из-за ремонтных работ отключили воду на 16 улицах
В Кисловодске сегодня, 28 октября, отключат холодную воду сразу в нескольких кварталах из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе. Об этом сообщил глава городской администрации Евгений Моисеев.
Подача воды прекратится на проспекте Победы, 124–159 (включая дома 157 и 159 — по адресу, где ведутся работы), а также на улицах Окопной, Долгорукого, Чайковского, Стародубовской, Узбекистанской, Пешеходной, Крепостной, Набережной, Редутной, Западной, Водопойной, Терской, Маяковского, Ессентукской и в Зеркальном переулке.
Под отключение попадают и социальные объекты: детский сад №19, частный детский сад и ЦТП «Садовая» ООО «Теплоэнерго Кисловодск». Всего без воды останутся 490 абонентов.
Ориентировочное время устранения аварии — с 10:00 до 18:00. Организован подвоз воды автоцистерной.