В Кисловодске из-за ремонтных работ отключили воду на 16 улицах

Подача воды прекратится на проспекте Победы, 124–159 (включая дома 157 и 159 — по адресу, где ведутся работы), а также на улицах Окопной, Долгорукого, Чайковского, Стародубовской, Узбекистанской, Пешеходной, Крепостной, Набережной, Редутной, Западной, Водопойной, Терской, Маяковского, Ессентукской и в Зеркальном переулке.