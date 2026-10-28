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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Таганроге снизили давление воды в нескольких районах города

В Таганроге из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения снижено давление холодной воды в части Северного района, в районе Нового вокзала и на ряде улиц. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Специалисты работают в районе переулков 6-го Нового и 6-го Линейного. Ограничения затронули улицы С. Лазо, Дзержинского, Морозова, Щорса, Шаумяна, Бабушкина и Социалистическую, а также Артиллерийские переулки.
Ориентировочный срок восстановления нормального водоснабжения — сегодня в 13:00.
Константин Соловьев