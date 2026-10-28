В Таганроге снизили давление воды в нескольких районах города
В Таганроге из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения снижено давление холодной воды в части Северного района, в районе Нового вокзала и на ряде улиц. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.
Специалисты работают в районе переулков 6-го Нового и 6-го Линейного. Ограничения затронули улицы С. Лазо, Дзержинского, Морозова, Щорса, Шаумяна, Бабушкина и Социалистическую, а также Артиллерийские переулки.
Ориентировочный срок восстановления нормального водоснабжения — сегодня в 13:00.