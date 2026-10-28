В Новороссийске и Анапе топливо продают на 60 АЗС с ограничениями
В Новороссийске по состоянию на 9:00 28 октября топливо отпускают на 31 автозаправочной станции. На всех работающих АЗС действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей, объем заправки ограничен 30, 40, 50 или 60 литрами на машину в зависимости от станции, сообщили в городском МЦУ.
Бензин АИ-92 доступен на 24 АЗС, АИ-95 — на 21, АИ-100 — на трех, дизельное топливо — на 29 заправках.
В городе и пригородах работают станции «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «Уфим-нефти», PNB, а также независимые АЗС. В частности, топливо доступно на Сухумском шоссе, улицах Суворовской, Куникова, Шиллеровской, на проспекте Дзержинского, в Цемдолине, Верхнебаканском, Кирилловке, Гайдуке, Натухаевской и других населенных пунктах.
На отдельных заправках действуют дополнительные ограничения. В частности, на АЗС «Роснефти» на проспекте Дзержинского отпуск топлива осуществляется по топливным картам. Власти просят жителей воздержаться от посещения этой станции.
На АЗС «Лукойла» в Раевской и Верхнебаканском доступен бензин АИ-100. На некоторых станциях топливо отдельных видов отпускается только спецтранспорту по топливным картам.
Еще четыре АЗС временно не отпускают топливо. Власти отмечают, что ситуация с наличием топлива может меняться в течение дня.
В Анапе работают 29 АЗС. На четырех станциях собственники ограничили отпуск топлива — его продают по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на девяти АЗС действуют ограничения по объему заправки в баки автомобилей.
В частности, бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают по 30 литров на четырех АЗС. На четырех станциях лимит составляет 40 литров для АИ-92, АИ-95 и АИ-100. Дизельное топливо можно приобрести в объеме до 50 литров на двух АЗС и до 60 литров еще на двух.
АИ-92 в Анапе доступен на 28 АЗС, АИ-95 — на 25, АИ-100 — на одной, дизельное топливо — на 28 заправках.