В Новороссийске и Анапе топливо продают на 60 АЗС с ограничениями

В частности, бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают по 30 литров на четырех АЗС. На четырех станциях лимит составляет 40 литров для АИ-92, АИ-95 и АИ-100. Дизельное топливо можно приобрести в объеме до 50 литров на двух АЗС и до 60 литров еще на двух.