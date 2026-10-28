Полный ход

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Как аграрии Юга ищут и используют сельскохозяйственную технику
В Краснодарском крае завершили уборку зерновых колосовых и зернобобовых культур. Аграрии собрали более 11,4 млн тонн озимой пшеницы, ячменя и гороха. Это практически на 2 млн тонн больше, чем в прошлом году, следует из данных минсельхоза региона. Большая часть урожая – это озимая пшеница – почти 9,5 млн тонн. Средняя урожайность по краю – 58,2 центнера с гектара. В регионе в настоящий момент ведется активная подготовка к осенней посевной кампании озимых культур под урожай 2026 года.
Аграрии Кубани и других регионов ЮФО в рамках подготовки к новой посевной ищут новые решения для увеличения урожая, в том числе качественную технику. Для этого игроки рынка посещают различные сельскохозяйственные выставки — такие как «ЮГАГРО».
Выставка «ЮГАГРО» — крупная в России выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции по данным независимого аудита. Участники выставки имеют возможность продемонстрировать свою продукцию 19 763 руководителям и специалистам предприятий агропромышленного комплекса страны – агрохолдинги, крестьянско-фермерские хозяйства, перерабатывающие производства, зерновые компании и другие. В 2025 году общее число посещений, совершенных специалистами АПК из 77 регионов России, составило 26671. В 2026 году «ЮГАГРО» пройдет с 17 по 20 ноября в ВКК «Экспоград Юг» в Краснодаре.
По данным минсельхоза Краснодарского края, на балансе сельскохозяйственных предприятий края находится 30 тыс. тракторов, 7,7 тыс. зерноуборочных и 500 кормоуборочных комбайнов и комплексов, столько же свеклоуборочных комбайнов, 8,6 тыс. плугов, 10,4 тыс. культиваторов, 7 тыс. дисковых орудий, 6,2 зерновых сеялки, более 500 посевных комплексов, а также другая техника.
За последние 5 лет аграрии региона приобрели 5442 трактора, 1454 зерноуборочных комбайна, 3106 единиц посевной и почвообрабатывающей технике, 58 свеклоуборочных комбайнов, 520 единиц кормоуборочной техники, 333 грузовых автомобиля, 5368 единиц прочей техники. Энергообеспеченность в целом по краю достигла 203 л/с на 100 га посевных площадей, средняя по РФ -154 л/с.
Сейчас соотношение тракторов в регионе таково: импортные – 11%, белорусские – 61%, отечественные – 28%.
Как отмечают в агрохолдинге «Степь», российский рынок сельхозтехники сегодня активно развивается: отечественные производители выпускают современные машины, которые во многом закрывают запросы сельхозпроизводителей. На юге России сосредоточены крупные концерны российских гигантов по производству сельхозмашин. Они выпускают новые разработки, российская техника становится все более конкурентоспособной. Кроме того, производители находятся в коммуникации с аграриями, прислушиваются к потребностям рынка и с вниманием относятся к обратной связи в части эксплуатации новой техники.
«Участие в выставке «ЮГАГРО» – это отличная возможность для обмена опытом и укрепления деловых контактов с партнерами, в том числе, в сфере сельскохозяйственной техники. Наша делегация на выставке будет исследовать и мониторить новые образцы сельхозтехники», – рассказали в агрохолдинге.
«Степь» целенаправленно в течении нескольких лет переходит на отечественные средства сельхозпроизводства, в том числе технику. Сейчас в парке компании доля отечественной сельхозтехники и запчастей составляет более 80%. «Мы отслеживаем новинки на рынке и оцениваем возможности для их эксплуатации. В этом сезоне мы сосредоточили внимание на наиболее востребованных позициях сельхозтехники и делали акцент на современных машинах, совместимых с нашими ИИ-платформами», – рассказали в агрохолдинге.
Основатель технопарка «ГАЛАНОВО», эксперт комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Галина Марачкова рассказала, что сегодня аграрии делают ставку на выверенное и осторожное обновление парка техники. Инвестиции идут не в «количество», а в «эффективность» и окупаемость. Спрос смещается в сторону действительно работающих, запатентованных отечественных решений (например, в сегменте современной почвообрабатывающей техники), которые гарантируют независимость от импортных комплектующих и позволяют хозяйству сохранять рентабельность даже в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры.
Эксперт отмечает, что выставка «ЮГАГРО» считается значимой аграрной площадкой страны и ключевым деловым событием для всего юга России.
Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.
Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».
Стратегический спонсор выставки – компания CLAAS
ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл»
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