Полный ход

«Степь» целенаправленно в течении нескольких лет переходит на отечественные средства сельхозпроизводства, в том числе технику. Сейчас в парке компании доля отечественной сельхозтехники и запчастей составляет более 80%. «Мы отслеживаем новинки на рынке и оцениваем возможности для их эксплуатации. В этом сезоне мы сосредоточили внимание на наиболее востребованных позициях сельхозтехники и делали акцент на современных машинах, совместимых с нашими ИИ-платформами», – рассказали в агрохолдинге.