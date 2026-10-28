В КБР реконструкцию дороги «Чегем-2 — Булунгу» планируют завершить до конца года

За время реализации проекта дорожники заменили основание дороги, уложили нижний слой асфальта, установили барьерные ограждения и заменили девять мостов. Сейчас на объекте монтируют барьерные ограждения, элементы пассивной безопасности и блоки «Нью-Джерси», устанавливают дорожные знаки. Параллельно укрепляют асфальтобетонной смесью обочины в селах Булунгу и Эль-Тюбю, обустраивают примыкания и пересечения, а также выполняют обратную засыпку подпорной стенки с послойным уплотнением грунта.