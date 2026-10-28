Прокуратура КЧР требует вернуть государству пять участков, «нарезанных» в акватории

Юридическая база претензий надзора проста и неколебима: по закону участки, на которых находятся поверхностные водные объекты, относятся к землям водного фонда и находятся в федеральной собственности. Частная собственность на них невозможна, а значит, действия по распоряжению такими землями неправомерны — независимо от того, через какую процедуру участки получили владельцы и успели ли они что-то на них возвести.