Прокуратура КЧР требует вернуть государству пять участков, «нарезанных» в акватории
Прокуратура Прикубанского района Карачаево-Черкесской республики провела проверку соблюдения земельного законодательства — и обнаружила классическую для водоохранных зон схему: пять земельных участков, образованных в границах части акватории водного объекта общего пользования и у его береговой полосы, были переданы в собственность граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Юридическая база претензий надзора проста и неколебима: по закону участки, на которых находятся поверхностные водные объекты, относятся к землям водного фонда и находятся в федеральной собственности. Частная собственность на них невозможна, а значит, действия по распоряжению такими землями неправомерны — независимо от того, через какую процедуру участки получили владельцы и успели ли они что-то на них возвести.
В этой связи прокурор обратился с исками в суд о возврате земель в собственность Российской Федерации. Исковые заявления сейчас находятся на рассмотрении в Прикубанском районном суде.