Урожай зерна в Кабардино-Балкарии превысил прошлогодний на 3,5%

Аграрный сезон в Кабардино-Балкарии проходит с опережением прошлогоднего графика. По данным Росстата, по состоянию на 1 октября 2026 года в хозяйствах всех категорий республики собрано 855 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, в первоначально оприходованном весе — 103,5% к аналогичной дате прошлого года.