Урожай зерна в Кабардино-Балкарии превысил прошлогодний на 3,5%
Аграрный сезон в Кабардино-Балкарии проходит с опережением прошлогоднего графика. По данным Росстата, по состоянию на 1 октября 2026 года в хозяйствах всех категорий республики собрано 855 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, в первоначально оприходованном весе — 103,5% к аналогичной дате прошлого года.
Структура урожая показательна для республики с мелкоземельной аграрной инфраструктурой: крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели намолотили 378,6 тыс. тонн — почти 44% валового сбора, население — 261,6 тыс. тонн (около трети), а сельхозорганизации — лишь 214,8 тыс. тонн, или четверть урожая.